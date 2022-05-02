Ankara'da kendisiyle barışmak istemeyen nişanlısını çocuklarının gözleri önünde vurarak öldürdü - Son Dakika
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Ankara'da kendisiyle barışmak istemeyen nişanlısını çocuklarının gözleri önünde vurarak öldürdü

02.05.2022 17:25

Ankara'da 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Dilek Ceylan, barışmak istemediği nişanlısı İdris N. tarafından kalbine silahla iki el ateş edilmesi sonucu katledildi. Daha sonra şahıs, olay sırasında kapıyı açan 14 yaşındaki kızın kafasına da silah doğrultup evden kaçtı. İdris N.'nin kız kardeşini arayarak, "Su testisi su yolunda kırılır. Bana bunu yapmayacaktı" dediği öne sürüldü. Dilek Ceylan'ın daha önce İdris N'den "psikopat' olduğunu iddia ederek tedavi olmasını istediği de ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde İdris N., iki senedir nişanlı olduğu Dilek Ceylan ile konuşmak istedi. Ayrılmak istediği nişanlısı ile dışarıda konuşmak istemeyen Dilek Ceylan, İdris N. ile annesinin evinde konuşmaya başladı. Başta mutfakta konuşmaya başlayan ikiliyi anne Handan Çelebi ellerinin altında bıçak olmasından korktuğu için salonda konuşmaya ikna etti.

BARIŞMAK İSTEMEYİNCE KALBİNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Salonda kapı kapalı bir şekilde konuşmaya devam eden ikilinin arasında, Dilek Ceylan'ın barışmak istememesinden dolayı tartışma başladı. Önceki evliliğinden 14 yaşında ve 8 yaşında iki çocuğu olan 32 yaşındaki Dilek Ceylan, İdris N. tarafından kalbinden iki el ateş edilerek vuruldu.

KÜÇÜK KIZIN KAFASINA SİLAH DOĞRULTTU

Acıdan son sözü olarak 'anne' diye feryat eden kadının sesi üzerine kapıyı açan 14 yaşındaki kızı, annesini kanlar içinde yatarken gördü. Ardından İdris N., küçük kızın kafasına silah doğrultarak evden kaçtı. Daha sonra İdris N., Dilek Ceylan'ın kız kardeşini arayarak, "Su testisi su yolunda kırılır. Bana bunu yapmayacaktı" dediği iddia edildi.

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İdris N

"PSİKOPAT" DEYİP TADAVİ OLMASINI İSTEMİŞ

Annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden 'psikopat' olduğunu iddia ederek tedavi olmasını istediği İdris N. ise hala yakalanamadı. Acılı anne Handan Çelebi ve kuzenleri Melek ile Berk Yaşar'ın tek isteği İdris N.'nin yakalanması.

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Dilek Çelebi'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile 14 yaşındaki kızı, eski eşi, ailesi ve akrabalarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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KIZ KARDEŞİNE "SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR" DEMİŞ

Dilek Ceylan'ın kuzeni Melek, Dilek'in ve İdris'in iki senedir konuştukları bilgisini vererek, "İki senedir nişanlılardı. Dilek, istemedi. 'Bu iş olmayacak' dedi. 'Psikopat' dedi. Kurtulamayacağını anladı kuzenim. Dedi ki, 'Sen tedavi ol. Tedavi olduktan sonra seninle evleneceğim.' Ayrılmayı kabullenemedi. Dün değil ondan bir gün önce 22.07'de kuzenimle konuştum. 12.07'de kuzenimi kendi evinde, kızının ve annesinin gözü önünde iki el kurşun sıkarak öldürüp kaçıyor. Göğsünden tam. Kalbini patlatıyor vurarak. 12'yi 15 geçe beni arıyor, 'Kuzeninizi vurdum' diye. Benim telefonum sessizde olduğu için eşimi aramış. Eşim de dikkate almadı. Sessize almış. Eşim salonda yatıyordu. Sonra kız kardeşini aramış 'Su testisi su yolunda kırılır. Bana bunu yapmayacaktı' diye. Şu anda da iki gündür bulunamıyor. Iğdır'daymış. Oradan da Azerbaycan'a kaçacakmış. Herkese sesleniyorum: Lütfen bunu bulalım. Yeter artık. Bizim böyle bir şey başımıza geleceği aklımıza gelmezdi. Allah belasını versin. Acımız çok büyük. Elimiz, gözümüz ağlamaktan şişti. Keşke her gün ağlasak da o yine gelse. Yanımızda olsa. 32 yaşındaydı. Geride iki tane çocuğu kaldı. 14 yaşında kızının gözü önünde öldürüldü. Gitti birtanemiz, ömrümüz gitti" dedi.

"KUZENİM ECELİYLE ÖLMEDİ"

Dilek Ceylan'ı öldüren İdris N.'nin yakalanması için sesini duyurmak isteyen kuzen Berk Yaşar Durak, "Benim kuzenim eceliyle ölmedi. Bir cinayete kurban gitti. Kendi annesinin ve kızının gözleri önünde iki el ateş açılarak, kalbinden vuruldu. Ambulansa kaldırılmadan öldü. Devlet büyüklerinden en büyük ricam, kuzenimin katilinin en kısa zamanda yakalanmasını, en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Son dakika haber | Ankara'da bir kadın, kızının önünde nişanlısı tarafından öldürüldü

"KIZIMI GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KURŞUNA DİZDİ"

52 yaşındaki anne Handan Çelebi, İdris N.'nin kızını vurduktan sonra Iğdır'a kaçtığını iddia ederek, şu şekilde feryat etti:

"Toprağın zoruna gidiyor. Bu nasıl adalet. Benim kızımı gözümün önünde kurşuna dizdi. Torunumun anlına dayadı silahları. Evimizin içinde vurdu. Gitti. Ciğerlerim yandı. Böyle bir acı yok. Analar bu kadar ağlamasın. Ben bittim. Benim hayatım bitti. Ben bileydim o kurşunların önüne geçerdim. O çocukları ben nasıl avutacağım. Ne diye susturacağım ben o körpe yavruları. Ben onları yetim büyüttüm. Aç susuz büyüttüm. Onun bunun pazar artıkları ile büyüttüm. Ben ona hem ana hem baba oldum. Benim kızıma kör kurşunlarla evimin içinde çatır çatır sıktı. Aha gitti. Yakalanmıyor. Bulun kızımın katilini. Ne olursunuz bulun. Kurban olayım benim az da olsa içim soğusun. Benim kızım gittikten sonra içim hiçbir şekilde soğumaz ama en azından katili yakalansın. Belki bir nebze içim soğur. Güle güle gitti evden. Ağzı kulaklarında gitti."

Son dakika haber | Ankara'da bir kadın, kızının önünde nişanlısı tarafından öldürüldü
Son dakika haber | Ankara'da bir kadın, kızının önünde nişanlısı tarafından öldürüldü
Son dakika haber | Ankara'da bir kadın, kızının önünde nişanlısı tarafından öldürüldü
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Ankara, Silah, Ölü, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kendisiyle barışmak istemeyen nişanlısını çocuklarının gözleri önünde vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kendisiyle barışmak istemeyen nişanlısını çocuklarının gözleri önünde vurarak öldürdü - Son Dakika
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