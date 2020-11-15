Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

15.11.2020 08:41
Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı, System.String[]

ANKARA'da eylem amaçlı keşif ve istihbarat çalışmasında bulunan 2 DEAŞ üyesi terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANKARA'da eylem amaçlı keşif ve istihbarat çalışmasında bulunan 2 DEAŞ üyesi terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teröristlerden birinin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu konum paylaşma özelliğine sahip program kılavuzunun silindiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Ankara MİT Bölge Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir süredir Ankara'da bulunan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. isimli 2 teröristi tespit etti. Takip ve deşifre çalışması sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

DELİLLER DİJİTAL KAZIMA SONUCU ORTAYA ÇIKARTILDITeröristlerin kaldığı adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Avusturya'da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da tespit edilmesi üzerine dijital inceleme uzmanlarınca ayrıntılı dijital kazıma çalışması yapıldı. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarılırken, A.E.E.'nin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir program kullanım kılavuzunun silindiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E. ve H.E.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.


Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı
Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı
Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Terörist, Ankara, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika


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