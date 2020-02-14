Ankara'da 'kesik baş' cinayetinin sırrı çözüldü - Son Dakika

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 5 gün önce boş arazide başı kesik halde bulunan cesedin ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Melahat Ayhan'a (58) ait olduğu belirlendi. Melahat Ayhan'ı, akrabası Mehmet Köse'nin (58) öldürdüğü, cinayeti işledikten sonra kaldığı evde kendini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Geçen 9 Şubat'ta, Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş arazide toplanan köpeklerden rahatsız olan çevre esnafı, belediyeye haber verdi. Alanda kesik baş bulan belediye görevlileri, polise durumu bildirdi. Gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kesik başın bulunduğu yere yaklaşık 600 metre uzaklıkta kadın bedeni buldu. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otopsi raporu ve cesedin porselen dişlerinden yola çıkarak, bir süre önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Melahat Ayhan'ın kimliğine ulaştı. Yakınları tarafından da teşhis edilen 4 çocuk annesi Melahat Ayhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra toprağa verildi.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Melahat Ayhan'ın son olarak, yıllar önce kendisi ile evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen akrabası Mehmet Köse ile görüştüğünü belirledi. Köse'yi gözaltına almak için Mamak'ta saklandığı eve giden ekipler, içeride iple tavana asılı halde buldu. Köse'nin, kendisini asarak yaşamına son verdiği belirlendi. Köse ile Ayhan'ın başka kişilerle evlendikleri halde görüşmeyi sürdürdükleri, ikili arasında çıkan tartışma sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse'nin Ayhan'ı öldürdüğü belirlendi.