Ankara'da kesik insan başı bulundu - Son Dakika
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Ankara'da kesik insan başı bulundu

6 saat önce

ANKARA'da, boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu.

Ankara'da kesik insan başı bulundu, System.String[]
ANKARA'da, boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda meydana geldi. Civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf, belediyeye haber verdi. Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmada vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu. Polis ekipleri, alana gelerek incelemede bulundu. Kafatası, daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Ankara
Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:41 Kaynak: DHA
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