Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, bir gün Cammu Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkına sahip olacağını belirterek "Biz Pakistanlılar, kendi kaderini tayin hakkını elde edene kadar onlarla birlikte olacağız." dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile çok sayıda Pakistanlı ve Türk davetli katıldı.

Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin yayımladığı mesajların okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Gazi, Pakistan ve Hindistan'a bölünmesinden bu yana Keşmir halkının adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Cammu Keşmir'de 8-9 milyon insanın "rehine" durumunda olduğuna dikkati çeken Gazi, Keşmirlilerin özgür bir ülkede yaşayan sıradan vatandaşların sahip olduğu temel insan haklarına ve ifade özgürlüğüne sahip olmadığını belirtti.

"En büyük trajedi, sevdiklerinizi istediğiniz gibi gömmenize bile izin vermemeleri"

Büyükelçi, "(Keşmirliler) İnternete bile giremiyorlar, binlerce web sitesi onlara engellenmiş durumda ve internetin hızı kasten yavaşlatılıyor." dedi.

Cammu Keşmir'de yaralanan kişilerin yakınlarını hastaneye bile götüremediğini kaydeden Gazi, "Acımasız ve en büyük trajedi, sevdiklerinizi istediğiniz gibi gömmenize bile izin vermemeleridir." ifadesini kullandı.

Gazi, bugün Pakistanlılar ve Keşmir diasporası olarak "Keşmirlilerin mücadelesinin kutsallığının" kendilerini hatırlattıklarını belirterek dünyaya da "Keşmirlilerin kendilerine vadedilenden daha azını kabul etmeyeceklerini" gösterdiklerini dile getirdi.

Hindistan'ın 75 yıl boyunca Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkını unutturmaya çalıştığını kaydeden Gazi ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi.

Gazi, 5 Ağustos 2019'da Hindistan'ın Keşmirlileri kendi topraklarında bir azınlığa indirgeyebileceğini düşündüğünü belirterek "Keşmir direnişinin gücü arttı." dedi.

Büyükelçi Gazi, azim ve özgürlük sevgisinin her zaman kazanacağına vurgu yaptı.

"Biz Pakistanlılar, kendi kaderini tayin hakkını elde edene kadar onlarla birlikte olacağız"

Keşmirlilerin bu konuda dünyada herkese ders verdiğine dikkati çeken Gazi, "Biz Pakistanlılar, kendi kaderini tayin hakkını elde edene kadar onlarla birlikte olacağız. Hindistan'ın başarısız olmaya mahkum olduğunu biliyoruz." dedi.

Gazi, Hindistan'ın 75 yıldır Cammu Keşmir'de yapmak istediği şeyi başaramadığına, bundan sonraki 75 yılda da başaramayacağına işaret etti.

Özgürlüğün milli ve tarihi bir mücadele olduğunu vurgulayan Gazi, "İnşallah bir gün Keşmirliler kendi kaderini tayin hakkına sahip olacak." diye konuştu.

Büyükelçi Gazi, Cammu Keşmir'in yanında duruşu için Türk hükümetine ve etkinliğe katılan Türk vatandaşlarına şükranlarını sundu.

Büyükelçinin konuşmasının ardından etkinlik yapılan duayla sona erdi.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan 1989'da 5 Şubat'ı, 75 yıldır çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için "Keşmir Dayanışma Günü" ilan etmişti.

"Keşmir Dayanışma Günü" ile Cammu Keşmir'de Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilmesi, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılması hedefleniyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.