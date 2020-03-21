Ankara'da ki o cinayette 2 tutuklama - Son Dakika

Ankara'da ki o cinayette 2 tutuklama
6 saat önce
Ankara'da alkollü kocasını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara'da alkollü kocasını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Başkent Keçiören'de önceki gün yaşanan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Eve alkollü gelen kocası İsmail Katar'la tartışan E.Katar, eşini boğarak öldürdü. E.Katar ile olay anında evde bulunan 3 oğlu polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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