Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi
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Ankara'da Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinde Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi.

Ankara'da Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinde Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi.

Beypazarı'nda ilçe halk evinde düzenlenen törene Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Sosyal Hizmetler müdürü Serkan Sağlam katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı 4 gazisi ve 1 de gazi eşinin berat ve hediyelerinin takdim edildiği törende konuşan kaymakamı Ayca, "Bundan 45 sene öncesi kahraman askerlerimiz orada mücadele verdi ve bazıları şehit oldu, bazıları da gazi oldu. Kıbrıs harekatı, Türk tarihinin en önemli olaylarından bir tanesidir. 45 Yıl öncesi orada gazi olan askerlerimize, vatandaşlarımıza madalyalarını ve beratını takdim edeceğiz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kızılcahamam'da da kaymakamlık makamında gerçekleşen madalya töreninde konuşan Kaymakam Can Aksoy, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu söyledi.

Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirten Aksoy, "Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Devletimiz her zaman mazlumların yanındadır. Dün olduğu gibi bugün de yanlarında olmaya devam edecektir. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin her zaman yanında olacağız" dedi.

Kızılcahamam, Beypazarı, Ankara, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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