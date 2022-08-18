Kaza, sabah saatlerinde, Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 CPC 920 plakalı otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Şükran Ç.'nin kullandığı 34 PA 3050 plakalı otomobile ardından Mustafa Köylü yönetimindeki 06 YVU 48 plakalı hafif ticari araca çarptı. Köylü'nün kontrolündeki araç, çarpmanın şiddetiyle devrilip, üst geçidin ayağına çarptı. 06 CPC 920 plakalı otomobilin sürücüsü ise yol kenarındaki patikaya girip, aracı bırakarak kaçtı. Kazada hafif ticari araçtaki Mihriban Köylü hayatını kaybetti, sürücüler Mustafa Köylü ve Şükran Ç. ile araçlardaki Enver Levent E. ve İrem K. yaralandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Köylü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte 2 araca otomobille çarpıp kaçtı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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