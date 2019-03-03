Ankara'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı
1 saat önce
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kimliği belirsiz şahıslarca kıraathaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde kimliği belirsiz şahıslarca kıraathaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. İçeride temizlik yapıldığı sırada gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.
Olay, saat 01.00 sırlarında Avcılar
Mahallesi Karahöyük Caddesi üzerindeki Kazım K.'nın işlettiği kıraathanede meydana geldi. Mekanda temizlik yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen plakası belirlenemeyen bir otomobilden iş yerine pompalı tüfekle 3-4 el ateş edildi. Kıraathanenin camları isabet eden kurşunlarla kırılırken, saldırganlar otomobille Yahyalar
Mahallesi yönünde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki delileri topladı.
Görgü şahitlerinin ifadesini alan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:48 Kaynak: DHA
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