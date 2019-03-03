Son Dakika Haberleri: Ankara'da, Kıraathaneye Silahlı Saldırı

Ankara'da, Kıraathaneye Silahlı Saldırı

21 dakika önce

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ankara'da, Kıraathaneye Silahlı Saldırı, System.String[]
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay sırasında içeride temizlik yapılırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 01.00 sırlarında Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi'nde meydana geldi. Kazım K.'nın işlettiği kıraathaneye bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, pompalı tüfekle 3- 4 el ateş edildi. Olay sırasında içeride temizlik yapılırken, saçmalar, kıraathanenin camlarına isabet etti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, Yahyalar Mahallesi yönünde kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:28 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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