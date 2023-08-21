Defalarca zam yapmak isteyen ev sahiplerinin kiracılara zulmü bitmek bilmedi: Elektrikleri kestiler, asansörü söktüler - Son Dakika

Defalarca zam yapmak isteyen ev sahiplerinin kiracılara zulmü bitmek bilmedi: Elektrikleri kestiler, asansörü söktüler

Defalarca zam yapmak isteyen ev sahiplerinin kiracılara zulmü bitmek bilmedi: Elektrikleri kestiler, asansörü söktüler
Son Güncelleme: 21.08.2023 23:21

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın sahibi olan 2 kişi, daire sahiplerinin kiralarını 2-3 defa artırmasına rağmen yeniden zam yapmak istedi. Kiracıların tepkisiyle karşılaşan ev sahipleri, önce asansörün parçalarını sökerek kullanım dışı bıraktı, ardından kabloları keserek binayı 3 ay elektriksiz bıraktı. Bununla da yetinmeyen ev sahipleri, ''tadilat'' bahanesiyle otopark girişi ve 1. kata kadar olan yerlerin mermerini kırıp apartman kapısını söküp götürdü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın sahibi olan 2 kişi, defalarca artırdığı kira fiyatlarında yeniden güncellemeye gitmek isteyince kiracılar itiraz etti. Kiracıları bezdirmeye çalışan şahıslar, asansörü söküp binanın da elektriklerini kesti. Bununla da yetinmeyen ev sahipleri, binanın kapısını da söküp götürdüler.

Bina sahibinden kiracılara akılalmaz zulüm

ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTILAR

Ankara'nın Altındağ ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde tüm binanın sahibi olan A.K. ve Ş.K. isimli şahıslar, kiracılara 2-3 defa zam yaptı. Bir kez daha kira fiyatlarını artırmak isteyen şahıslar, kiracılardan tepki görünce inanılmaz bir yönteme başvurdu.

Bina sahibinden kiracılara akılalmaz zulüm

ASANSÖRÜ, APARTMAN KAPISINI SÖKÜP BİNAYI ELEKTRİKSİZ BIRAKTILAR

Kiracıları bezdirme yolunu seçen ev sahipleri, nisan ayında asansörün parçalarını sökerek kullanım dışı bıraktı. 2 defa elektrik kablolarını söken bina sahipleri, apartmanı yaklaşık 3 ay boyunca elektriksiz bıraktı. Bununla da yetinmeyen şahıslar, temmuz ayında "tadilat" bahanesiyle otopark girişi ve apartmanın 1. katına kadar olan yerlerin mermerlerini söktü. Şahıslar son olarak apartman kapısını da söküp götürdü.

Bina sahibinden kiracılara akılalmaz zulüm

"KAPIYI SÖKÜP GÖTÜRMEK NEDİR?"

Apartmanda oturan bir kiracı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben yaklaşık 3 yıldır bu kişilerin evinde ikamet etmekteyim. Binada yaşlı, hasta, çocuk perişan haldeyiz. Huzursuzluk yapıp bizi evimizden etmeye çalışıyorlar. Kapımızı söktü götürdü 20 gündür gelen giden yok. Neymiş tadilat yaptıracakmış. Tadilat yaptırabilir buna bu apartmandaki kimsenin itirazı yok. Fakat kapıyı söküp götürmek nedir?? Biz Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla elektriği açtırdık. Asansörü de çalışır vaziyete getirmeye çalışıyoruz ama mesela asansörün değerli parçalarını da sökmüş götürmüşler. Yetkililerden bu duruma el atmalarını rica ediyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı."

Kaynak: Medya Ankara

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Hukuk

Altındağ, kiracı, Ankara, Hukuk, 3. Sayfa, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Defalarca zam yapmak isteyen ev sahiplerinin kiracılara zulmü bitmek bilmedi: Elektrikleri kestiler, asansörü söktüler - Son Dakika


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