Ankara'da Kırgız-Türk Hanı Er Manas'ın heykelinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi iş birliği ile Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında Kırgız-Türk Hanı Er Manas heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören'de gerçekleştirilen etkinliğe Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Ömüraliyev, Manas heykelinin dikilmesinin Türkiye ile Kırgızistan arasındaki bağların güçlenmesine ve ortak kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayacağına içtenlikle inandığını belirtti.

Ömüraliyev, "Bu heykel iki kardeş halkın yüzyıllarca devam eden ebedi dostluğunun bir simgesidir." diye konuştu.

Manas heykelinin Ankara'da dikilmesine katkı sağlayan bütün Türk ve Kırgız vatandaşlara, girişimi destekleyip teşvik eden Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Sadır Caparov'a, heykelin dikilmesini destekleyip yardım eden Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok'a gönülden teşekkürlerini ileten Ömüraliyev, "Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümü iki halkın tarihinde büyük bir bayramdır çünkü Kırgızistan Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası ve Türkiye'nin stratejik ortağıdır. Manas atamızın Ankara şehrindeki heykelinin iki ülke arasındaki iş birliği, birlik ve beraberliği yeni bir aşamaya yükselteceğine dair umudumuz büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ederek, "Kardeş ülkelerimizde bolluk, bereket ve huzur olmasını, milletimizin sağlıklı, mutlu ve esen olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarına ilaveten, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un tebriklerini ileten video mesaj yayımlandı.

Protokoldeki katılımcılar ile heykelin açılışının yapılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören sona erdi.