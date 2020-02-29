Ankara'da Kırım'ın işgali protesto edildi - Son Dakika

Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin 6. yılında başkent Ulus'ta bulunan Atatürk Heykeli'nin önünde protesto düzenlendi.



Rusya'nın, Kırım'ı işgalinin 6. yılında, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Kırımlılar Ulus'ta bulunan Atatürk Heykeli'nin önünde Rusya'yı protesto etti. Protesto gösterilerine, Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Derneği Şefika Gasparalı Kadın İnsiyatifi Başkanı Oya Deniz Çongar, Kırım Derneği eski Genel Başkanı Tuncer Kalkay, Ukrayna Büyükelçiliği Müsteşarı Natalia Lopatina ve çok sayıda Kırım vatandaşı katıldı. Ellerinde Türkiye, Kırım ve Ukrayna bayrakları bulunan grup, Rusya ve Putin aleyhinde sloganlar attı.



Grup adına basın açıklamasını yapan Oya Deniz Çongar, 1994 Budapeşte memorandumu ile "Garantör Devlet" olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumakla yükümlü 3 ülkeden 1'i olarak belirlenen Rusya'nin her türlü hukuku hiçe sayarak 27 Şubat 2014 tarihinde Kırım'ı işgal ettiğini hatırlatarak şunları dedi:



"Üniformalarında herhangi bir devletin işaretinin taşımayan, kamuoyu tarafından 'Yeşil Askerler' olarak tanınan işgalci güçler önce Rusya tarafından bizim askerlerimiz değildir diyerek inkar edilmiş, işgal tamamlandıktan sonra da Rusya'ya ait kendi kuvvetleri olduğu kabul edilmiştir. Sadece bu tavır dahi nasıl yalan söylenebildiğinin en güzel ispatıdır. Kırım Tatarlarının temsil organlarının ve liderlerini itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik yalanlarını ve iftiralarını kendi medya kuruluşları ile birlikte yönlendirilmiş medyalarda da yaymaya çalışmışlardır. Kırım Tatarları ve Ukraynalılar ırk ayrımcılığına tabi tutulmuş; kamuda, eğitimde ve basında her türlü baskı fütursuzca uygulanmıştır. Cinayetler, gözaltılar, tutuklamalar, adam kaçırmalar, kayıplar günlük hayat içerisinde normalleştirilmiş, çok başarılı oldukları (çünkü kurumsal olarak desteklenmekteler) mafyatik çalışma anlayışı bütün Kırım'a hakim olmuştur." - ANKARA