Ankara'da Kırım'ın yasa dışı ilhakının 7. yılını anma etkinliği - Son Dakika

Ukrayna ve Polonya'nın Ankara Büyükelçilikleri, Ukrayna'nın toprakları ve egemenliği altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin yasa dışı ilhak edilişinin 7'nci yılı nedeniyle "Kırım: 7 yıllık işgal ve direniş" etkinliği düzenledi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Polonyalıların, vatandan mahrum kalmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade ederek, "Sevgili Kırımlı dostlarım, Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Sizin gibi biz de ülkemizi kaybetmiştik. Soykırım kurbanı olmanın da nasıl bir şey olduğunu biliyoruz, sizin gibi biz de Orta Asya bozkırlarından geçtik." ifadelerini kullandı.

Kumoch, Polonyalıların Kırım için umutlu olduğunu vurgulayarak, "Biz ülkemizi kurtardık, siz de topraklarınızı geri alacaksınız. Şimdi burada kendinizi evinizde gibi hissedin. Sizi temin ederim ki Polonya, ülkenizin yasa dışı işgalini asla tanımayacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın saldırganlığının sadece Ukrayna'ya yönelik olmadığını belirten Kumoch, 2014 yılının ve savaşın bittiğinin düşünülmesinin mağdurlara saygısızlık olacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise Rusya'nın 7 sene önce Kırım'ı işgal ettiğini ve kimsenin gerçekte ne olduğunu anlamadığını anlattı.

Sybiha, 2014'ten beri 50 binden fazla Kırımlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Öte yandan Rusya, vatandaşlarını Kırım'a getirerek yerel nüfusun kompozisyonunu kasıtlı olarak değiştiriyor. Yaklaşık yarım milyon Rus, çalınan topraklarda çoktan yerleşti." dedi.

Kırımlıların, Kremlin'den gelen zorluklara tanık olduğunu aktaran Sybiha, "7 yıl geçti ancak zamanın geçmesi uluslararası toplumun Rusya'nın yasa dışı eylemlerini unutmasına asla izin vermeyecek, Kırım'ın Ukrayna olduğu ve her zaman olacağı gerçeğini asla değiştirmeyecek. Adalet hakim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe videokonferans yoluyla katılan Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu de bu tarz etkinliklerin işgal altındaki Kırım'daki durumu yetkili makamlara ve kişilere aktarmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Etkinliğin ardından Kırım'ın yasa dışı ilhakını anmak için bir belgesel ve sergi gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra Ukraynalı kemancı Yevgeniy Kostrytsky ile piyanist Rustam Rahmedov konser verdi.