Ankara'da Kırım'ın yasa dışı ilhakının 7. yılını anma etkinliği - Son Dakika

Ankara'da Kırım'ın yasa dışı ilhakının 7. yılını anma etkinliği

26.02.2021 21:03
Ankara'da Kırım'ın yasa dışı ilhakının 7. yılını anma etkinliği, System.String[]

Ukrayna ve Polonya'nın Ankara Büyükelçilikleri, Ukrayna'nın toprakları ve egemenliği altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin yasa dışı ilhak edilişinin 7'nci yılı nedeniyle "Kırım: 7 yıllık işgal ve direniş" etkinliği düzenledi.

Ukrayna ve Polonya'nın Ankara Büyükelçilikleri, Ukrayna'nın toprakları ve egemenliği altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin yasa dışı ilhak edilişinin 7'nci yılı nedeniyle "Kırım: 7 yıllık işgal ve direniş" etkinliği düzenledi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Polonyalıların, vatandan mahrum kalmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade ederek, "Sevgili Kırımlı dostlarım, Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Sizin gibi biz de ülkemizi kaybetmiştik. Soykırım kurbanı olmanın da nasıl bir şey olduğunu biliyoruz, sizin gibi biz de Orta Asya bozkırlarından geçtik." ifadelerini kullandı.

Kumoch, Polonyalıların Kırım için umutlu olduğunu vurgulayarak, "Biz ülkemizi kurtardık, siz de topraklarınızı geri alacaksınız. Şimdi burada kendinizi evinizde gibi hissedin. Sizi temin ederim ki Polonya, ülkenizin yasa dışı işgalini asla tanımayacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın saldırganlığının sadece Ukrayna'ya yönelik olmadığını belirten Kumoch, 2014 yılının ve savaşın bittiğinin düşünülmesinin mağdurlara saygısızlık olacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise Rusya'nın 7 sene önce Kırım'ı işgal ettiğini ve kimsenin gerçekte ne olduğunu anlamadığını anlattı.

Sybiha, 2014'ten beri 50 binden fazla Kırımlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Öte yandan Rusya, vatandaşlarını Kırım'a getirerek yerel nüfusun kompozisyonunu kasıtlı olarak değiştiriyor. Yaklaşık yarım milyon Rus, çalınan topraklarda çoktan yerleşti." dedi.

Kırımlıların, Kremlin'den gelen zorluklara tanık olduğunu aktaran Sybiha, "7 yıl geçti ancak zamanın geçmesi uluslararası toplumun Rusya'nın yasa dışı eylemlerini unutmasına asla izin vermeyecek, Kırım'ın Ukrayna olduğu ve her zaman olacağı gerçeğini asla değiştirmeyecek. Adalet hakim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe videokonferans yoluyla katılan Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu de bu tarz etkinliklerin işgal altındaki Kırım'daki durumu yetkili makamlara ve kişilere aktarmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Etkinliğin ardından Kırım'ın yasa dışı ilhakını anmak için bir belgesel ve sergi gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra Ukraynalı kemancı Yevgeniy Kostrytsky ile piyanist Rustam Rahmedov konser verdi.

Ukrayna, Polonya, Ankara, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da Kırım'ın yasa dışı ilhakının 7. yılını anma etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Sergen Yalçın, Larin'in iptal edilen golü sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Yaslandığı sineklik açılınca pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı Fadıl Akgündüz'den dikkat çeken savunma: Türkiye'deki ekonomik şartlar yeni yatırımcı gelmesine müsait değil Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü
Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu         
20:50
İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Prof. Orhan Şen'den, Prof. Orhan Şen'den, "İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz" iddiasına sert çıktı: Saçmalık         
19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek?         
18:10
Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti         
17:44
Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü         
14:51
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 21:18:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da Kırım'ın yasa dışı ilhakının 7. yılını anma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei