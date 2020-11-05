Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı - Son Dakika

Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı

05.11.2020 09:01

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında kırmızı ışıkta geçen halk otobüsü, belediye otobüsüne çarptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında kırmızı ışıkta geçen halk otobüsü, belediye otobüsüne çarptı. Kazada her iki otobüste bulunan toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail C. kontrolündeki 06 FM 3681 plakalı halk otobüsü, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçerek Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle refüje çıkan belediye otobüsü ile halk otobüsü ağır hasar alırken, kazada toplam 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kameralardan halk otobüsü şoförü İsmail C.'nin kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.

Kaza sırasında belediye otobüsünde olan vatandaşlar ve görgü tanıkları, halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı
Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı
Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı
Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı
Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı

Halk Otobüsü, Kızılay, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı - Son Dakika


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