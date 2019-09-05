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Ankara'da kırtasiye ürünü denetimi

2 saat önce

Ankara'da kırtasiye ürünü denetimiAnkara'da, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünlerini denetledi.

Ankara'da kırtasiye ürünü denetimi

Ankara'da, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünlerini denetledi. Sakıncalı ürünlerle ilgili tutanak tutulurken, incelenmesi için numuneler alındı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesine bağlı Macun Mahallesi'ndeki kırtasiyeleri denetledi. Mahallede bulunan iş yerlerine giren ekipler, burada kırtasiye ürünlerini inceledi. Denetim sırasında sakıncalı ürünlerle ilgili tutanak tutuldu, numuneler alındı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, geçen yıl 115 bin, bu sene ise şu ana kadar 155 bin ürünü denetlediklerini ve denetimlerin devam ettiğini söyledi. Denetim aşamasında 3 noktaya dikkat ettiklerini belirten Erdal, "Birincisi üretici ve ithalatçı firmaları bilgilendiriyoruz. Uzmanlarımız giderek firmaları bizzat yerlerinde bilgilendiriyorlar. İkinci aşama ise denetleme aşaması, bakanlığımızın oluşturduğu veri tabanında risk analizine göre, bakanımızın da talimatıyla 30 ilde yoğunlaştık. Bu iller özellikle üretici ve ithalatçı firmaların olduğu iller. Denetmen arkadaşlarımız bu illerde riskli gördükleri ürünleri alarak laboratuvarımıza gönderiyorlar. Laboratuvarlarda bu ürünler grubuna göre, ağır metal, ftalat, benzen ve türevleri içerip içermediği kontrol edilip 66 kimyasal testinden geçtikten sonra ürünün güvenli ya da güvensiz olduğu tespit edilip ona göre işlem yapılıyor. Eğer üründe güvensizlik tespit edilirse hemen piyasadan toplanma kararı alınıyor. Aynı zamanda 27 bin lira ile 354 bin lira arasında bunlara idari para cezası uygulanıyor. Üçüncü olarak da biz velilerimizi bilgilendiriyoruz. Velilerimize özellikle alışveriş yaparken, satıcısı, üreticisi belli ürünleri satın almalarını, sorun yaşadıklarında muhatap bulacak yerlerden ürün almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

Yenimahalle, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:41 Kaynak: DHA
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