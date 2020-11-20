Ankara'da kısıtlama kararıyla esnaf kepenk kapattı - Son Dakika

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, iş yerlerine getirilen kısıtlama kararı ile pek çok esnaf saat 20.00'de kepenk kapattı.

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Kısıtlama saatinin gelmesi ile esnaf kepenk kapattı. Polis ekipleri de iş yerlerinin yoğun bulunduğu yerlerde denetim yaptı. Kokoreç tezgahlarının yoğun olduğu Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) görev yapan polis ekipleri, işletme sahiplerini yalnızca paket servis ile hizmet vermeleri konusunda uyarırken, vatandaşlara da tezgahtan satışın sonlandığı yönünde anons yaptı. Ekiplerin uyarıları ile AOÇ'deki vatandaş yoğunluğu kısa sürede sona erdi.

Görüntü dökümü

- Kapanan iş yerleri

- Polisin anonsu

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA