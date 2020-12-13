Son dakika haberi: Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş
13.12.2020 12:09
Son dakika haberi: ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı.
ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde uygulanan yasakların ikinci gününde Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin birçok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri sürücüleri durdurarak, belgelerini kontrol etti. Özellikle ana yollardaki kontrol noktalarında araç yoğunluğu oluştuğu görüldü. Ekiplerce kısıtlamayı ihlal edenlere 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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