Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş - Son Dakika

ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasının ikinci gününde Ankara'da cadde ve sokaklar, yine boş kaldı. Kentin birçok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, sürücüleri durdurup, belgelerini kontrol etti. Özellikle ana yollardaki kontrol noktalarında araç yoğunluğu oluştuğu görüldü. Ekiplerce kısıtlamayı ihlal edenlere 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.