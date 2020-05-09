Ankara'da, kısıtlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 24 şehirde, 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 5,5 milyon nüfuslu Ankara'da, kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim oldu. Başkentin en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklar, bomboş kaldı. Polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı. Bu arada, polis ekiplerinin boş olan Kızılay'da güvercinleri beslediği görüldü.

Görüntü dökümü:

Meydanlaradn görüntü

Polis ekiplerinin uygulaması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA,