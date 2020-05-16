Ankara'da kısıtlamanın ilk gününde atlı polisler de görev yaptı - Son Dakika

Ankara'da kısıtlamanın ilk gününde atlı polisler de görev yaptı
Ankara'da kısıtlamanın ilk gününde atlı polisler de görev yaptı (drone)
Ankara'da kısıtlamanın ilk gününde atlı polisler de görev yaptı (drone)
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:56 Kaynak: DHA
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