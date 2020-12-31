Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika

Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu

31.12.2020 19:16
Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu, System.String[]

İçişleri Bakanlığının 81 ile yolladığı genelge kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala Ankara'nın merkezi olan Kızılay Meydanı'nda oluşan yaya ve araç yoğunluğu dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığının 81 ile yolladığı genelge kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala Ankara'nın merkezi olan Kızılay Meydanı'nda oluşan yaya ve araç yoğunluğu dikkat çekti.

Tüm dünyayı tehdit eden ve binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek. Yılbaşında oluşan yoğunluk ve kutlamaları engellemek için uygulanacak yasak öncesi, Ankara'nın merkezi olan Kızılay Meydanı'nda vatandaşların alışveriş yoğunluğu ve oluşan trafik dikkat çekti. - ANKARA

Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu
Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu
Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu

Sokağa Çıkma Yasağı, Kızılay Meydanı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika


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