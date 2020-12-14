Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası - Son Dakika

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
14.12.2020 12:10
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezasıANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
ANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak "Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor