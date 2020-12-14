Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası - Son Dakika

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım" denildi.

ANKARA, -