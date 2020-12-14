Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası - Son Dakika

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

14.12.2020 12:10
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası, System.String[]

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezasıANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım" denildi.

ANKARA, -


Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

Ankara Valiliği, Para Cezası, Twitter, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak "Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor         
11:50
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı         
11:26
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır         
11:05
'Türkiye'nin otomotiv üssü' Bursa'dan 11 ayda 6 milyar dolarlık ihracat 'Türkiye'nin otomotiv üssü' Bursa'dan 11 ayda 6 milyar dolarlık ihracat         
11:01
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor 12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor         
08:44
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 12:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei