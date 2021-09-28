Ankara'da kışlık ev salçası ve tarhana mesaisi başladı - Son Dakika

Ankara'da kışlık ihtiyaçları ve aile bütçesine katkı vermek isteyen ev hanımlarının tarhana ve domates salçası yapmak için mesaileri başladı.

Çubuk ilçesi sakinleri, bir kısmını kendi ürettikleri bir kısmını da satın aldıkları sebzelerden kırmızı biber, soğan, yeşil biber, domates, maydanoz, nohut, nanenin öğütücüden geçirilmesi ve yoğurtla karıştırılmasıyla tarhana yapıyor.

Büyük kaplarda 3 hafta bekletilen hamur, küçük parçalar halinde çarşaflara serilip kurumaya bırakılıyor. Kuruyan tarhanalar, ufalanarak elekten geçirilerek hazır hale getiriliyor.

Tarlalardan toplanan domatesler de salça yapılıp bidonlara konularak kış mevsimi için kilerde yerini alıyor.

Kışlık tarhana yapan Aşağı Çavundur Mahallesi sakinlerinden Suna Geyik (56), annesinden öğrendiği tariflerle yıllardır ailesi için tarhana yaptığını, 6 yıldır da satarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Hem masraflı hem de çok zahmetli bir ürün olduğunu belirterek, "Bu yıl 45 liradan satıya sunacağız. Bir taraftan turşu, bir taraftan salça bir taraftan da tarhana yapıyoruz." dedi.

Salça yapan Kerime Kaplan ise (57) hem çocuklarının hem de komşularının bir yıllık ihtiyaçları olan salçaları her yıl yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Emeğimiz ortaya çıktıktan sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yaptığımız salçanın tadı bir başka oluyor. Salça yapımı zor ve zahmetli bir iş. Ateşin önünde kazanları karıştırmak yorucu oluyor ve çok vakit alıyor. Yaklaşık 120 kilo domatesten 17 kilogram salça çıkıyor." diye konuştu. ???????

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