Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler - Son Dakika
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Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler

01.09.2022 16:20

Ankara'nın Sincan ilçesinde kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından kaçırıldıktan sonra sabaha karşı yaralı halde hastanenin önüne bırakılan Hüseyin Çevik'in minibüste şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı. Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sincan'da önceki gün Hüseyin Çevik, 5 gündür dışarıya çıkmadığı Ankara Caddesi'ndeki evinden kız arkadaşının ağabeyi ve 3 arkadaşı tarafından zorla çıkarıldı. 4 şüpheli, Çevik'i minibüse bindirerek, kaçırdı. Çevik'in ailesi durumu polise bildirdi.

SABAHA KARŞI HASTANENİN ÖNÜNE BIRAKTILAR

Polis ekipleri, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önünde yaralı bırakılan kişinin Hüseyin Çevik olduğunu tespit etti. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kız arkadaşının ağabeyi tarafından kaçırılarak öldürülen şahsın minibüste darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından dövülüp, bıçaklandığını belirledi. Olayla ilgili yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MİNİBÜSTE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerin Çevik'i zorla bindirdikleri minibüste dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Çevik'e, başındaki şüphelilerden birinin tokat atarak, 'öldün mü?' dediği duyuldu. Hüseyin Çevik'in karın bölgesindeki yaralarının sargılı olduğu da görüldü.

"BAŞINA GELECEKLERİ BİLİYORDU, 5 GÜNDÜR DIŞARI ÇIKMIYORDU"

Hüseyin Çevik'in arkadaşı Sefa Yıldız, "Akşam saatlerinde 4 kişi Hüseyin'i evden zorla çıkartıyor. Daha sonra bir minibüse bindirip götürüyorlar. Minibüste ona işkence ediyorlar. Daha sonra onu hastanenin önüne atıyorlar. Arkadaşım korkudan 5 gündür dışarı çıkmıyordu. Başına gelecekleri biliyordu. O dışarı hiç çıkmayınca onu zorla evden çıkartıyorlar" diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hüseyin Çevik'in cenazesi, dün Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verilirken, soruşturma sürdürülüyor.

Kız arkadaşının ağabeyi tarafından kaçırılarak öldürülen şahsın minibüste darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Kız arkadaşının ağabeyi tarafından kaçırılarak öldürülen şahsın minibüste darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Kız arkadaşının ağabeyi tarafından kaçırılarak öldürülen şahsın minibüste darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
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Kaynak: DHA

Hüseyin Çevik, Sincan, Ankara, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler - Son Dakika
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