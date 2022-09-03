Darbedilerek öldürülen gencin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Darbedilerek öldürülen gencin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

03.09.2022 17:05
Darbedilerek öldürülen gencin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Ankara'da kız arkadaşının akrabaları tarafından ıssız araziye götürülerek öldürülen Hüseyin Çevik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da kız arkadaşının akrabaları tarafından ıssız araziye götürülerek öldürülen Hüseyin Çevik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sincan'da kız arkadaşının akrabaları olan ve daha önce husumet yaşadığı 5 kişi tarafından zorla alıkonulan 21 yaşındaki Hüseyin Çevik, darbedilerek öldürülmüştü. Issız arazide balyoz ve demirle dövdükleri Çevik'i hastane önüne bırakan zanlılar ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından gelen ihbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatıldı. İlk olarak Çevik'in bırakıldığı Sincan Devlet Hastanesinin kamera kayıtlarını incelemeye alan cinayet büro dedektifleri, genç adamı hastaneye getiren aracın plakasını tespit etti. Polis ekipleri plaka sorgulaması sonucu aracın S.E.'ye ait olduğunu belirledi. Aracı da içerisindeki balyoz ve demir çubukla birlikte Fevzi Çakmak Mahallesinde terk edilmiş halde bulan polis ekipleri, S.E. ile birlikte tespit ettikleri cinayet şüphelilerinden A.K., Y.K., E.K. ve D.E.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf ettiler

Yakalanan şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E., A.K. ve Y.K. tutuklanırken diğer iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Öte yandan yakalanan şahısların döverek öldürdükleri Çevik'i hastane önüne bıraktıkları sırada tanınmamak için yüzlerinde maske oldukları aktarıldı.

Minibüste görüntüsü ortaya çıkmıştı

Şüphelilerin Çevik'i zorla bindirdikleri minibüste dövdüğü anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntüde yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Çevik'e, başındaki şüphelilerden birinin tokat atarak, 'öldün mü?' dediği duyulmuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı Filiz Kerestecioğlu: 'Ankara Emniyeti Mensupları Gösteri ve Yürüyüşlerde Yurttaşlara Karşı Saldırgan Tutum İçinde' Filiz Kerestecioğlu: 'Ankara Emniyeti Mensupları Gösteri ve Yürüyüşlerde Yurttaşlara Karşı Saldırgan Tutum İçinde'
Kaynak: İHA

Hüseyin Çevik, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darbedilerek öldürülen gencin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 17:05:26. #1.11#
SON DAKİKA: Darbedilerek öldürülen gencin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement