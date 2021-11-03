Ankara'da kokain ticareti yapmakla suçlanan bir kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da narkotik köpeği "Barut"un da yer aldığı jandarma operasyonunda 367 gram kokain ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesi Yapracık TOKİ konutlarındaki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar aldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheli B.U'nun evinde narkotik ekiplerince arama yapıldı.

Narkotik köpeği Barut'un da yer aldığı incelemede, paketlenmiş 27 şeffaf poşette 367 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

B.U. gözaltına alındı.