Ankara'da kolejde çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi yaralandı - Son Dakika

ANKARA'da özel kolejde eğitim gören Berkin Balkan (16), okulda sınıf arkadaşının uğradığı bıçaklı saldırıyı önlemek isterken sol elinden yaralandı. Balkan ailesi, saldırgan öğrenciden ve gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle okuldan şikayetçi oldu.
Olay, 24 Haziran'da Etimesgut ilçesindeki özel kolejde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle telafi eğitimi için okula giden 11'inci sınıf öğrencisi Fatih A. (16), sınıfta tartıştığı arkadaşı Mustafa S.Y.'ye (16) ders arasında avcı bıçağıyla arkadan saldırmak istedi. Bu sırada saldırıyı fark eden Berkin Balkan araya girerek arkadaşını korumaya çalıştı. Ancak Fatih A., kendisini engellemek isteyen Berkin Balkan'ı sol elinden yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen Balkan'ın uzun süre fizik tedavi göreceği öğrenildi. Gözaltına alınan Fatih A. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Balkan ailesinin avukatı Nafiz Tamer Demirbaş ise olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, "Berkin, Fatih'in kolunu tutmuş ve bu şekilde yaralanmıştır, bıçağı tutmamıştır. Dolayısıyla bu olay bizce taksirli bir yaralama değil kasıtlı bir yaralamadır. Bu olayda kolejin ağır bir kusuru vardır. Okulda cep telefonlarına el konuluyor, aramalar yapılıyor ama ne hikmetse avcı bıçağı bulunmuyor. Ciddi bir ihmal olduğunu düşünüyoruz" dedi.