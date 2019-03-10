Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kolonlarında Çatlaklar Oluşan 3 Katlı Bina Boşaltıldı

Ankara'da Kolonlarında Çatlaklar Oluşan 3 Katlı Bina Boşaltıldı

31 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 21 dairenin bulunduğu 3 katlı bina, tahliye edildi.

Ankara'da Kolonlarında Çatlaklar Oluşan 3 Katlı Bina Boşaltıldı, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 21 dairenin bulunduğu 3 katlı bina, tahliye edildi.

Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi Eflatun Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki bir dairede oturan aile, saat 04.30 sıralarında kolonlarda çatlaklar oluşunca komşularına haber verdi. 21 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, çatlakların derinliğinden endişe duyarak durumu polis, AFAD ve belediye ekiplerine bildirdi. Gelen AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede binada çökme riski bulunduğu belirlendi.  Polis, alınan tahliye kararının ardından megafonla anons yaptı. Binayı boşaltan vatandaşlar, sokak üzerinde endişeli bekleyişe geçti. Binada kalanların olma ihtimaline karşın sokak üzerinde yoklama yapıldı. Tahliye edilen vatandaşlar, komşularının yanına sığındı. Gidecek yeri olmayanlar ise polis ekiplerince Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.

Apartmanda yaşayan Mete Kayman, polisin anonsunu duyarak apar topar dışarı çıktıklarını belirterek, "Kolonlarda birkaç yerde çatlaklık var. 6 yıllık bir bina burası, müteahhit yapımı" dedi.   

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:31 Kaynak: DHA

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