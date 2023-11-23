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Ankara'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 5 Kişi Öldü - Son Dakika

Ankara'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 5 Kişi Öldü

Ankara'da bir kişi, gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü üst komşularının evini tüfekle basarak, aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi öldürdü. Dehşete tanık olan ailenin yan komşusu, 'Saldırgan sürekli 'Onları silahla öldüreceğim' diye tehdit ediyordu' dedi. Öldürülen çiftin 4 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının ise olaydan sağ kurtulan tek kişi olduğu öğrenildi.

Ankara\'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 5 Kişi Öldü
23.11.2023 - 11:34,
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Ankara'da bir kişi, gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü üst komşularının evini tüfekle basarak, aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi öldürdü. Dehşete tanık olan ailenin yan komşusu, "Saldırgan sürekli 'Onları silahla öldüreceğim' diye tehdit ediyordu" dedi. Öldürülen çiftin 4 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının ise olaydan sağ kurtulan tek kişi olduğu öğrenildi.

EVİ TÜFEKLE BASIP 9 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardıkları için tartıştığı üst komşularının evini pompalı tüfekle bastı. Tahsin Ü., evde bulunan Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ve gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut'a (11) 9 el ateş etti.

5 kişinin öldüğü komşu katliamının altından çöp tartışması çıktı! Eşi koronadan ölünce 'Sizi de öldüreceğim' tehdidi savurmuş

POLİS SALDIRGANI YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Ceyda Turgut ve Mustafa Turgut'un olayda hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Sunay Turgut'un ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cinayeti işlediği apartmanın merdivenlerine oturan Tahsin Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, katledilen ailenin 4 yaşında zihinsel engelli bir çocuklarının daha olduğu, olaydan sağ kurtulduğu ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim edildiği belirtildi.

5 kişinin öldüğü komşu katliamının altından çöp tartışması çıktı! Eşi koronadan ölünce 'Sizi de öldüreceğim' tehdidi savurmuş

EŞİNİN ÇÖPLER NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Saldırgan Tahsin Ü.'nün üst komşularının çöp biriktirmesi nedeniyle sürekli kavga çıkardığı, eşinin çöplerden yayılan mikroplar nedeniyle hasta olduğunu ve hayatını kaybettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Komşularına sürekli 'Sizi öldüreceğim' diye tehditlerde de bulunduğu belirtilen şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

5 kişinin öldüğü komşu katliamının altından çöp tartışması çıktı! Eşi koronadan ölünce 'Sizi de öldüreceğim' tehdidi savurmuş

"SAĞ KALAN ENGELLİ ÇOCUKLARINI EVİMİZE ALDIK"

Kan donduran olayın tanıklarından Şeyma Demir, "Gece saatleriydi. Silah sesleri duyduk, korkudan çıkmadık. Saldırganın gözü dönmüştü. Polisi aradık. Sağ kalan engelli çocuklarını evimize aldık. Komşular birbirleri ile kavgalıydı. Gürültü sebebiyle kavga ediyorlardı. Saldırgan komşumuz, sürekli 'Onları silahla öldüreceğim' diye tehdit ediyordu. Kendi halinde bir adamdı. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum.

5 kişinin öldüğü komşu katliamının altından çöp tartışması çıktı! Eşi koronadan ölünce 'Sizi de öldüreceğim' tehdidi savurmuş

"ÖNLEMİNİ ALMAZSANIZ BUNLARI ÖLDÜRECEĞİM"

Yan komşularımızı da tanıyorduk. Dışarıya karşı onların da bir zararları yoktu. Ben de şok içerisindeyim. Uyuyamıyorum. O anki kargaşa anlatılamaz. Şoka girdim o sırada. Çöp için kavga ediyorlardı. Defalarca polisler geldi. Çocuklar evde gürültü yapıyormuş. Saldırgan da daha önce, 'Bunun önlemini almazsanız bunları öldüreceğim' demiş. Ölen kadın çöp topluyormuş. Saldırgan da bu yüzden dolayı eşinin 'Covid' hastası olup öldüğünü düşünüyormuş. Aralarında uzun süredir husumet vardı" ifadelerini kullandı.

5 kişinin öldüğü komşu katliamının altından çöp tartışması çıktı! Eşi koronadan ölünce 'Sizi de öldüreceğim' tehdidi savurmuş

"5 CAN GİTTİ, KATLİAM GİBİ"

Sağ kalan çocuğun çok korktuğunu dile getiren Demir, "Kurtulan engelli çocuk hiç bizim evden çıkmadı. Sakinleştirmeye çalıştık. Gözlerindeki korku, kulaklarını kapatması, ellerini ısırması zaten olayı anlatıyor. Sağlık ekipleri bizim eve getirdi. Küçük olmasına rağmen olayı hissetmiş. Çocuklar efendilerdi. Gördüklerinde selam verirlerdi. 5 can gitti, katliam gibi. Aileye dair hiçbir şey kalmadı. Artık komşulara da güvenilmiyor" dedi.

5 kişinin öldüğü komşu katliamının altından çöp tartışması çıktı! Eşi koronadan ölünce 'Sizi de öldüreceğim' tehdidi savurmuş

"ÜST KOMŞULARININ HURDA TOPLAMASINDAN RAHATSIZDI"

Olayın tanıklarından Kezban Kabal ise, "Gece silah sesleri duydum. Dışarıda sesleri duyunca çıktım, etraf kalabalıktı. Cesetlerin götürülüşünü gördüm. Sürekli tartışıyorlardı. Saldırgan kişi gürültüden şikayetçiydi. Sürekli kavga edelerdi. Alt komşu, üst komşularının hurda toplamasından da rahatsızdı. Çocuk sesinden dolayı kavga ediyorlardı. Saldırgan öncesinde karakola gidip, 'Ben bunların hepsini öldüreceğim' demiş" şeklinde konuştu. Olayın yaşandığı binaya gelen bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Katledilen ailenin yakını olduğu öğrenilen kadını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

Ankara, kavga, Çocuk, Güvenlik, Şiddet, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 5 Kişi Öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 5 Kişi Öldü - Son Dakika
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