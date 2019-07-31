Son Dakika Haberleri: Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
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Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı

5 dakika önce

Ankara'nın Kazan ilçesi mevkiinde kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı.

Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı, System.String[]
Ankara'nın Kazan ilçesi mevkiinde kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında Ankara'nın Kazan arasındaki yolun 10'uncu kilometresinde bir sanayi sitesinin yakınında meydana geldi. Kazan ilçesinde ikamet eden Ömer C. idaresindeki 06 BS 1586 plakalı hafif ticari araç, Ankara istikametinde ilerken hafif virajlı yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Ömer C. ağır yaralanarak yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile hastaneye sevk etti. Bilinci kapalı olan yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 03:18 Kaynak: İHA
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