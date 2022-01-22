Ankara'da kontrolden çıkan belediye otobüsü araçlara çarparak durdu - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü araçlara çarparak zor durdu.
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Sağduyu Caddesi'nde kontrolden çıkan belediye otobüsü araçlara çarparak zor durabildi. Ölen veya yaralanın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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