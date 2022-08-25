Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

25.08.2022 14:20

Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda seyreden A.S'nin kullandığı 41 AJS 043 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü A.S, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Çiftlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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