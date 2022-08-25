Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Çiftlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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