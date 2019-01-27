Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Çaya Düştü: 1 Yaralı
50 dakika önce
ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin Hatip Çayı'na düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin Hatip Çayı'na düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Mamak
ilçesi Tepecik
Mahallesi'nde yaşandı. Kayaş Caddesi üzerinde ilerleyen plakası belirlenemeyen Metehan E. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun solundaki Hatip Çayı'na düştü. Derenin içinde ters dönen otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis
ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye
erleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü araçtan kurtardı. Yarı baygın olan sürücü tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:32 Kaynak: DHA
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