Ankara'da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
1 saat önce
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkarak kafeye dalan otomobilin kadırn sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Yenimahalle
ilçesinde kontrolden çıkarak kafeye dalan otomobilin kadırn sürücüsü yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Melih Gökçek
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıktı. Kaldırama çarparak savrulan otomobil, yol üzerinde kapalı olan bir kafeye girdi. Kazada, sürücü Arzu Turna yaralanırken, otomobil ve kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Turna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Ankara
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