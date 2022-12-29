Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

29.12.2022 09:17

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, önünde bulunan seyir halindeki araca çarptı. İki aracın da yola savrulduğu feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı, İskitler mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen otomobil arkadan çarptı.

2 OTOMOBİL DE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobil de savruldu. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savrulurken şoför ve yanındaki yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi çıkardı. Diğer otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 1'i ağır olan 3 yaralıyı hastaneye sevk ederken, yola savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen genç yaştaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:12 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi! İşte yılbaşı gecesi alınacak önlemler
10:00 3 ay önce doğum yapan ünlü model Adriana Lima görüntüsüyle şaşkına çevirdi
09:59 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hukuka aykırı olarak işgal edilen Keçi Adası'ndan Bodrum'a karşı bayrakla poz verdi
09:47 Merakla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı! Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ın arasındaki samimiyet dikkat çekti
09:39 İlk kez duyuyormuş gibi şaşırmıştı! Açıklanan EYT düzenlemesinden sonra Nebati'den dikkat çeken paylaşım
09:33 EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler
09:29 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret! Bugün görüşmeleri bekleniyor
09:04 Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk
08:53 EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı
08:42 Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 10:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement