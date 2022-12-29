Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Kaza gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı, İskitler mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen otomobil arkadan çarptı.

2 OTOMOBİL DE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobil de savruldu. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savrulurken şoför ve yanındaki yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi çıkardı. Diğer otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 1'i ağır olan 3 yaralıyı hastaneye sevk ederken, yola savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen genç yaştaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.