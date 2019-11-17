Son Dakika Haberleri: ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALI
Son Dakika Güncel ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALI - Son Dakika

ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALI

6 saat önce

ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALIANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALI, System.String[]

ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALI

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Satılmış C. idaresindeki 06 BEB 754 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yol çalışması nedeniyle 2629'uncu Cadde istikametine dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Satılmış C. ile birlikte araçta bulunan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilkent Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Otomobilden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Polisten kaçan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 6 araç zarar gördü Demir çite çarpan motosikletin sürücüsü öldü ABD'den İran'daki protestoculara tam destek: Sizin yanınızdayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 09:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]