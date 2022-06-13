Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı! - Son Dakika
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!

13.06.2022 09:59

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir sürücü, aracını hareket ettirmek istediği sırada yoldan geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir mağazanın vitrinine giren yaya, hastaneye kaldırıldı.

Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 06 BZG 107 otomobilin sürücüsü Meral Demir, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.'ye çarptı. Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gazına basarak Gaye Nur D.'yi boyacı dükkanına soktu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan Gaye Nur D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FECİ ANLAR GÜVELİK KAMERASINDA

Bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücü Demir'in otomobili hareket ettirdikten hemen sonra yolda yürüyen yaya Gaye Nur D.'ye çarparak bir boyacı dükkanına soktuğu görüldü. Daha sonra ise çevrede bulunan başka bir vatandaş, otomobilin kontağını kapattı. Ayrıca, kazanın saniyeler öncesinde çocuklarıyla kaldırımda yürüyen anne ve babanın kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı! - Son Dakika
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