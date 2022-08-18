Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Ayaş yolu Başayaş Mahallesi yakınında meydana geldi. Ayaş yönüne giden Ali Demiraslan'ın kullandığı 06 AU 113 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, aynı yöndeki 06 DK 644 plakalı kamyona çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Demiraslan, içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Demiraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirarslan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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