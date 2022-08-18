Ankara'da kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Ankara'da kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü

18.08.2022 16:58
Ankara'da kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü

ANKARA'da, kontrolden çıkarak kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Ali Demiraslan, hayatını kaybetti.

ANKARA'da, kontrolden çıkarak kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Ali Demiraslan, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Ayaş yolu Başayaş Mahallesi yakınında meydana geldi. Ayaş yönüne giden Ali Demiraslan'ın kullandığı 06 AU 113 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, aynı yöndeki 06 DK 644 plakalı kamyona çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Demiraslan, içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Demiraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirarslan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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