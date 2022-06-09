Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
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Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı

09.06.2022 23:59

Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya Tanıtım Günleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla düzenlenen açılış programıyla başladı.

Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı

ANKARA - Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya Tanıtım Günleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla düzenlenen açılış programıyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek olan Konya Tanıtım Günleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın katıldığı açılış programıyla başladı.

Bakan Kurum, açılışta yaptığı konuşmada "Konya'nın güzelliklerini anacağımız, tatlarını hep birlikte tadacağımız, etli ekmeğimizi yiyeceğimiz, fırın kebabından tadacağımız, Konya'nın güzelliklerinden, doğasından, kültüründen istifade edeceğimiz, şenlik havasındaki Konya Tanıtım Günlerini yapacağız" dedi.

"Malpraktis yasası geçti"

Konya'da başta şehir hastanesi olmak üzere Konya'nın sağlık üssü olmasını sağlayarak ciddi sağlık hizmetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde sağlık çalışanlarının motivasyonunda bir düşüklük olduğunu anlatarak, "Mesleğimizin saygınlığını, özellikle pandemide kazandığımız saygınlığı lütfen kaybetmeyelim ve buna fırsat vermeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 müjdenin şiddetle Malpraktis yasası bildiğiniz gibi geçti. Malpraktis gerçekten dünyada benzeri olmayan şekilde kökten çözüldü. Kasıt olmadıkça asla rücu olmayacak. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız yetersiz görüyor ise de yönetmeliğin çıkmasıyla ve devamındaki uygulamalarla bunu çok daha net görmüş olacaklar" dedi.

"Mesleğimizin saygınlığını korumak için aşırı gayret içinde olmamızın gerekliliğinin altını çiziyorum"

Emeklilikle ilgili önemli bir gelişme kaydedildiğini belirten Bakan Koca, 14 Haziran Salı günü geçecek olan sağlıkla ilgili yasa hakkında şunları söyledi:

"Özlük haklarıyla ilgili arkadaşlarımız özellikle birtakım netliklerin olmadığını, herhangi bir artı değerin görülmediğini ısrarla vurguluyorlar. Ben de ısrarla daha detaylı açıklamada bulunmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hekim arkadaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın hastaya hizmet odaklı hareket edebildiklerine inanıyorum. Devletimiz bu anlamda üzerine yaptı, yapıyor ve yapacak. Bundan emin olsunlar. Önümüzdeki dönemde yönetmeliğin devreye girmesiyle özellikle 1 Temmuz itibariyle başlayacağı için ağustos döneminde bunu sadece hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bilebileceği şekilde ve onların bildiklerinde ve gördüklerinde motive olabilecekleri bir değişiklik olduğundan emin olsunlar. Önümüzdeki dönemin daha iyi olduğunu ve iyi olacağını mesleğimizin saygınlığını korumak için aşırı gayret içinde olmamızın gerekliliğinin altını çiziyorum."

BBP Genel Başkanı Destici, Başkan Altay ve diğer katılımcılar ise Konya Günleri'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konya Günleri açılış programı, katılımcıların kurdele kesmesiyle son buldu.

Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı
Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı
Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı
Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı

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Sağlık Bakanı Koca'dan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması Çankaya'da etkili sağanak Çankaya'da etkili sağanak
Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Fahrettin Koca, Ankara, Konya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

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