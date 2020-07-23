Ankara'da köpeğe eziyet ederek öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da köpeğe eziyet ederek öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da komşusunun köpeğini eziyet ederek öldüren şahıs tutuklandı.

Ankara'da komşusunun köpeğini eziyet ederek öldüren şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: 22 Temmuz 2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23 Temmuz 2020 günü cezaevine teslim edilmiştir" denildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) doğrucu davut: gerçekten mi? aranması vardı da bu adam türkiye gençlik ve spor teşkilatı başkan yardımcısı iken nasıl bulunamıyor ? gerçi sivas katliamı sanığı o kadar sene bulunamadı da bunun bulunmaması normal Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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