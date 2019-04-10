Ankara'da Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı
57 dakika önce
Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:39 Kaynak: İHA
Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesine bağlı Batıkent'te 13 sokak köpeğinin verilen zehirli et nedeniyle ölmesinin ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü
, köpekleri kimin zehirlediğinin bulunması için özel ekip kurdu. Olayla ilgili araştırmasını sürdüren polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA
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