Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı

Ankara'da Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı

57 dakika önce

Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı, System.String[]
Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te 13 sokak köpeğinin verilen zehirli et nedeniyle ölmesinin ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü, köpekleri kimin zehirlediğinin bulunması için özel ekip kurdu. Olayla ilgili araştırmasını sürdüren polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:39 Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa
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