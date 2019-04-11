Ankara'da Köpek Katliamı Şüphelileri Serbest Kaldı, Hayvanseverler Ağladı (2)

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19 dakika önce
SAVCI İTİRAZ ETTİCumhuriyet savcısı, 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesinde 3 şüphelinin, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:43 Kaynak: DHA
SAVCI İTİRAZ ETTİ
Cumhuriyet savcısı, 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesinde 3 şüphelinin, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti. Savcının itiraz talebini, 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek. Savcı, şüpheliler Levent Ö., Musa D. ve Aydın
G.'yi 'mala zarar vermek' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.
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