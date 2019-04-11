Ankara'da Köpek Katliamı Şüphelileri Serbest Kaldı, Hayvanseverler Ağladı (2)

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SAVCI İTİRAZ ETTİCumhuriyet savcısı, 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesinde 3 şüphelinin, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti.

SAVCI İTİRAZ ETTİ



Cumhuriyet savcısı, 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesinde 3 şüphelinin, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti. Savcının itiraz talebini, 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek. Savcı, şüpheliler Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'yi 'mala zarar vermek' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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