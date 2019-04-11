Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpek Katliamı Şüphelileri Serbest Kaldı, Hayvanseverler Ağladı (2)

Ankara'da Köpek Katliamı Şüphelileri Serbest Kaldı, Hayvanseverler Ağladı (2)

2 saat önce

SAVCI İTİRAZ ETTİCumhuriyet savcısı, 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesinde 3 şüphelinin, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti.

Ankara'da Köpek Katliamı Şüphelileri Serbest Kaldı, Hayvanseverler Ağladı (2), System.String[]
SAVCI İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet savcısı, 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesinde 3 şüphelinin, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti. Savcının itiraz talebini, 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek. Savcı, şüpheliler Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'yi 'mala zarar vermek' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:56 Kaynak: DHA
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