Ankara'da sahibinin elinden kurtulan köpek, yaşlı bir kadına saldırdı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadına yardım etmeyen köpek sahipleri dikkat çekti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı harekete geçmeye davet etti.
Etimesgut ilçesindeki bir site bahçesinde yürüyen E.Ş. isimli yaşlı kadına sahibinin elinden kurtulan bir köpek saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen ve yaralanan kanser hastası E.Ş. hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, saldırı anında köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi gözlerden kaçmadı.
Son Dakika › Yaşam › Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı! Köpek sahibinin hareketi dikkat çekti - Son Dakika