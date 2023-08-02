Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı! Köpek sahibinin hareketi dikkat çekti - Son Dakika
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Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı! Köpek sahibinin hareketi dikkat çekti

02.08.2023 12:19

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir sitede yaşlı bir kadına saldıran köpek, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonucu yaralanan kadına köpek sahiplerinin yardım etmemesi dikkat çekti. Kanser hastası olan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara'da sahibinin elinden kurtulan köpek, yaşlı bir kadına saldırdı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadına yardım etmeyen köpek sahipleri dikkat çekti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı harekete geçmeye davet etti.

KANSER HASTASIYMIŞ

Etimesgut ilçesindeki bir site bahçesinde yürüyen E.Ş. isimli yaşlı kadına sahibinin elinden kurtulan bir köpek saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen ve yaralanan kanser hastası E.Ş. hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırdı Sahipleri Yardım Etmedi

YARDIM ETMEDİLER

Talihsiz kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, saldırı anında köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • AHMET GEZER GEZER: Hayvan sahibi kadının sorumsuzluğuna bak ya. Bu olay cezasız kalmamalı. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Zafer El: sahipli hayvanlarda silah sayıldığı için kasten yaralamadan en ağır cezayı alması lazım Cevap Yaz 69 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı! Köpek sahibinin hareketi dikkat çekti - Son Dakika
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