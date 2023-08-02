Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı! Köpek sahibinin hareketi dikkat çekti

Ankara'da sahibinin elinden kurtulan köpek, yaşlı bir kadına saldırdı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadına yardım etmeyen köpek sahipleri dikkat çekti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı harekete geçmeye davet etti.

KANSER HASTASIYMIŞ

Etimesgut ilçesindeki bir site bahçesinde yürüyen E.Ş. isimli yaşlı kadına sahibinin elinden kurtulan bir köpek saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen ve yaralanan kanser hastası E.Ş. hastaneye kaldırıldı.

YARDIM ETMEDİLER

Talihsiz kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, saldırı anında köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi gözlerden kaçmadı.