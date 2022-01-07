Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" - Son Dakika

Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar"

"100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. O anlara ilişkin şoför Yasef Demir, "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde ise sanki şoför ile köpeğin boks maçını anımsatan hareketler yaptığı görüldü. EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü'nde çalışan otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullanıcılar ise bu durumu eğlenceli buldu. Sosyal medyada dönüşlerin olumlu olduğunu belirten Demir, "1 senedir buradayım. 15 yaşından beri köpekleri besliyorum. Bölgemizin arkasında bulunan tuz filosunun orada uzun süredir köpekleri besliyorum. Yardıma ihtiyacı olan köpeklere yardım ediyoruz. Yeri geliyor veterinere götürüyoruz. Kemiklerle ve kurumlardan aldığımız yemeklerle köpekleri besliyoruz. Ben o gün personel servisine çıkacaktım. Köpeğimiz üstümüze atlayıp duruyordu. Öyle bir alışkanlığım var. Bizde bir video çekelim dedik. Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" diye konuştu.

"100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz"

Demir, Köpekleri beslerken şoför arkadaşlarının da yardımcı olduğunu ifade etti. Köpeklerin kendilerine alışkın olduklarını aktaran Demir, "En alışık olanlar peşimden koşuyor zaten. Göreve giderken peşimden koşarlar, aracı tanıyorlar zaten 'yemek geldi' diyorlar. Devlet kurumlarından, Büyükşehirden, Orman Bakanlığımızdan, yurtlardan aldığımız yemeklerle beraber karıştırıyoruz köpeklerimize veriyoruz. Her zaman kemik bulma şansımız olmuyor tabi ki diğer yemeklerle takviye ediyoruz. Zaten 100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz. 3-4 kişiyiz zaten bu işin içinde" ifadelerine yer verdi.