Üye Girişi
Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" - Son Dakika

Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar"

07.01.2022 07:24

Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" "100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz" Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar...

Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar"

"100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. O anlara ilişkin şoför Yasef Demir, "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde ise sanki şoför ile köpeğin boks maçını anımsatan hareketler yaptığı görüldü. EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü'nde çalışan otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullanıcılar ise bu durumu eğlenceli buldu. Sosyal medyada dönüşlerin olumlu olduğunu belirten Demir, "1 senedir buradayım. 15 yaşından beri köpekleri besliyorum. Bölgemizin arkasında bulunan tuz filosunun orada uzun süredir köpekleri besliyorum. Yardıma ihtiyacı olan köpeklere yardım ediyoruz. Yeri geliyor veterinere götürüyoruz. Kemiklerle ve kurumlardan aldığımız yemeklerle köpekleri besliyoruz. Ben o gün personel servisine çıkacaktım. Köpeğimiz üstümüze atlayıp duruyordu. Öyle bir alışkanlığım var. Bizde bir video çekelim dedik. Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" diye konuştu.

"100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz"

Demir, Köpekleri beslerken şoför arkadaşlarının da yardımcı olduğunu ifade etti. Köpeklerin kendilerine alışkın olduklarını aktaran Demir, "En alışık olanlar peşimden koşuyor zaten. Göreve giderken peşimden koşarlar, aracı tanıyorlar zaten 'yemek geldi' diyorlar. Devlet kurumlarından, Büyükşehirden, Orman Bakanlığımızdan, yurtlardan aldığımız yemeklerle beraber karıştırıyoruz köpeklerimize veriyoruz. Her zaman kemik bulma şansımız olmuyor tabi ki diğer yemeklerle takviye ediyoruz. Zaten 100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz. 3-4 kişiyiz zaten bu işin içinde" ifadelerine yer verdi.

Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar
Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar
Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar

YORUMLAR
500

oyunlar, Ankara, Boks, işçi, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: 'Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar' - Son Dakika


Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
01:08 Beşiktaş'ta korona vakaları yükseliyor! Önder Karaveli ve 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
00:57 Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi
00:56 Rasim Ozan Kütahyalı'dan 2023 seçimleriyle ilgili gündem olacak yorum: Kaos olacağını hepimiz biliyoruz
00:54 İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi
00:12 Gökhan Özoğuz, bir depo benzine ödediği ücrete isyan edince Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi
00:10 Demet Akalın'dan eğlenceli paylaşım! Kızı ile babası Okan Kurt'un halayda "düz duvara tırmanma" akımını yayınladı
23:41 İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı
23:32 Türkiye'nin savaş uçağı işte böyle olacak! Tanıtımı yayınlandı
22:49 Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacak
22:42 Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 07:42:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da köpekle eğlenceli dakikalar geçiren EGO şoförü konuştu: "Her zaman köpekler ben göreve giderken peşimden koşar" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement