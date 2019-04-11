Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpekleri Zehirledikleri İddia Edilen Şahıslar Adliyeye Getirildi

Ankara'da Köpekleri Zehirledikleri İddia Edilen Şahıslar Adliyeye Getirildi

12 dakika önce

Ankara'da köpekleri zehirledikleri iddia edilen şahıslar adliyeye getirildi.

Ankara'da köpekleri zehirledikleri iddia edilen şahıslar adliyeye getirildi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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