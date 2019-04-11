Ankara'da Köpekleri Zehirledikleri İddia Edilen Şahıslar Adliyeye Getirildi
12 dakika önce
Ankara'da köpekleri zehirledikleri iddia edilen şahıslar adliyeye getirildi.
Ankara'da köpekleri zehirledikleri iddia edilen şahıslar adliyeye getirildi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: İHA
Ezgi Mola Sosyal Medya Hesabından Ateş Püskürdü: Sülalesiyle Birlikte Yok Olsun!
Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!