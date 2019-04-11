Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpekleri Zehirleyerek Öldüren Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi-2

Ankara'da Köpekleri Zehirleyerek Öldüren Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi-2

1 saat önce

Ankara'da köpekleri zehirleyerek öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi-2(Tür: Ankara)

Ankara'da köpekleri zehirleyerek öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi-2

(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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