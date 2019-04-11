Ankara'da Köpekleri Zehirleyerek Öldüren Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi-2
1 saat önce
Ankara'da köpekleri zehirleyerek öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi-2(Tür: Ankara)
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: DHA
'da köpekleri zehirleyerek öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi-2
(Tür: Ankara)
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