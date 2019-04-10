Ankara'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası
2 saat önce
Ankara'da yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeğinin telef olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:52 Kaynak: AA
'da yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeğinin telef olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
İlçe Emniyet Müdürlüğünce sokak köpeklerinin zehirlenerek telef olduğu iddialarını soruşturmak üzere özel ekip kuruldu.
Ekiplerin çalışmasıyla bir şüpheli belirlenen adreste yakalandı. Polis
ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
Batıkent semti Turgut Özal
Mahallesi'nde dün çok sayıda sokak köpeğinin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitmişti.
Yapılan incelemede 13 sokak köpeğinin telef olduğu belirlenmişti.
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