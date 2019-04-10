Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

Ankara'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

2 saat önce

Ankara'da yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeğinin telef olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası, System.String[]
Ankara'da yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeğinin telef olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce sokak köpeklerinin zehirlenerek telef olduğu iddialarını soruşturmak üzere özel ekip kuruldu.

Ekiplerin çalışmasıyla bir şüpheli belirlenen adreste yakalandı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Batıkent semti Turgut Özal Mahallesi'nde dün çok sayıda sokak köpeğinin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitmişti.

Yapılan incelemede 13 sokak köpeğinin telef olduğu belirlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:52 Kaynak: AA
Yenimahalle, Ankara, Güncel
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