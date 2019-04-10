Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

Ankara'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

1 saat önce

Başkentte yedikleri tavuk etinden zehirlenen 13 sokak köpeğinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 3'e yükseldi.

Başkentte yedikleri tavuk etinden zehirlenen 13 sokak köpeğinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere kurulan özel ekibin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, köpeklerin öldüğü yeri gösteren çevredeki binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden, 8 Nisan'da saat 18.00 sularında beyaz renkli, plakası belirlenemeyen bir minibüsle bölgeye gelen 3 kişinin, ellerinde beyaz poşetlerle köpeklerin olduğu noktaya doğru gittikleri tespit edildi.

Çalışma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden L.Ö. yakalandı. Devam eden çalışmalar kapsamında diğer 2 şüpheli M.D. ve A.G. de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

L.Ö'nün ifadesinde, diğer 2 şüpheliyle birlikte köpeklere ne olduğunu bilmediği yiyecek bir şeyler getirdiklerini söylediği öğrenildi.

Diğer zanlılar M.D. ve A.G. ise Ulus bölgesinde atık vaziyette buldukları etleri yemeleri için köpeklere getirdiklerini, bu etlerden yiyen kendi köpeklerinin ise zehirlenmediğini iddia etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

L.Ö'nün oto lastikçisinde, M.D. ile A.G'nin ise oto yıkamacısında çalıştığı, şüphelilerden L.Ö'nün hakkında tehdit suçundan 2, M.D'nin hakkında kasten yaralamadan 3, mala zarar vermekten 1, A.G'nin hakkında ise dolandırıcılık ve suç eşyası satın almaktan birer suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ellerinde beyaz poşetle geldiler

Bu arada şüpheli 3 kişinin, kullandıkları beyaz renkli kapalı kasa minibüsle ellerinde beyaz poşetle tavuk etlerini olay yerine getirdikleri güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:02 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Güncel
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